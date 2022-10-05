На Харківщині сироти, що залишилися без батьків внаслідок російської агресії, отримають по 30 тис. гривень

Чергове засідання Комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги жителям Харківщини, які опинилися у скрутній життєвій ситуації, відбулося 5 жовтня.

Захід пройшов під керівництвом заступниці голови Харківської ОВА Віти Ковальської. Вона зазначила, що на комісію №4 виносилося для розгляду 281 звернення, зокрема окремо розглядалися 8 звернень від опікунів та родичів дітей, які залишились сиротами внаслідок військової агресії рф, повідомляє прес-служба ХОВА.

«На Харківщині у 8 опікунів знаходиться 11 дітей цієї категорії. Сьогодні ми прийняли рішення й протягом найближчих десяти днів кожна дитина отримає по 30 тис. грн», – повідомила Віта Ковальська.

З початку року за даними обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат надійшло 1 702 звернення. Наразі на засіданні Комісії розглянуто 1 448 звернень, матеріальну допомогу надано 955 особам на суму 8 487,5 тис.грн.

В основному допомога надавалась жителям області з онкологічними та іншими тяжкими захворюваннями, які потребують дороговартісного лікування.