На Харківщині приблизно 150 тисяч абонентів залишаються без світла

У Харкові та області внаслідок російських атак без світла залишаються приблизно 150 тисяч абонентів. Наразі у місті поступово відновлюють електроживлення водоканалу та теплових мереж.

Про це повідомив в ефірі телемарафон очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 10:30 Синєгубов сказав, що в області хвилину тому сталося влучання. За його словами, ідеться про підприємство, що генерує електроенергію та тепло. Мер Харкова Терехов також повідомляв про удар близько 10-ї.

«У нас приблизно 150 тисяч абонентів без електроенергії. Відновлюємо живлення водоканалу та теплових мереж, частково відновлюємо теплопостачання та водопостачання», — сказав Синєгубов.

Також він нагадав, що близько 4-ї ранку по критичній інфраструктурі Харківщині завдали 12 ракетних ударів упродовж 12 хвилин. Постраждали об’єкти у Харківському та Чугуївських районах, а також у самому Харкові.

Спершу на місцях влучань працюють ДСНС, а після енергетики зможуть оцінити серйозність ушкоджень.