Суспільство

На Харківщині дозволили відстрілювати лисиць

3 Липня 2023 17:51
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тварини

У Валківській громаді для зменшення популяції лисиць дозволили відстрілювати хижаків попри заборону на полювання на час дії воєнного стану.

Про це 3 червня повідомила Валківська міська рада.

“Богодухівською районною військовою адміністрацією надано дозвіл у денний час проводити відстріл хижаків та здійснювати біотехнічні заходи, після погодження щодо їх проведення з Богодухівським РВП НП в Харківській області, з урахуванням встановленої комендантської години”, — сказано у повідомленні.

За даними міської ради, у лісах громади збільшилася кількість лисиць та інших хижаків, вони “завдають шкоди поголів’ю диких та домашніх тварин і птиці”. Також дозвіл аргументують тим, що хижаки можуть переносити сказ та нападати на людей.


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