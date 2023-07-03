На Харківщині дозволили відстрілювати лисиць

У Валківській громаді для зменшення популяції лисиць дозволили відстрілювати хижаків попри заборону на полювання на час дії воєнного стану.

Про це 3 червня повідомила Валківська міська рада.

“Богодухівською районною військовою адміністрацією надано дозвіл у денний час проводити відстріл хижаків та здійснювати біотехнічні заходи, після погодження щодо їх проведення з Богодухівським РВП НП в Харківській області, з урахуванням встановленої комендантської години”, — сказано у повідомленні.

За даними міської ради, у лісах громади збільшилася кількість лисиць та інших хижаків, вони “завдають шкоди поголів’ю диких та домашніх тварин і птиці”. Також дозвіл аргументують тим, що хижаки можуть переносити сказ та нападати на людей.