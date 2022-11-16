На бойовому чергуванні знаходяться російські кораблі з більш ніж 100 ракетами “Калібр”, – ВМС

Станом на 16 листопада Росія тримає на бойовому чергуванні у трьох морях більше 20 військових кораблів з більш ніж 100 крилатими ракетами “Калібр”.

Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ.

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до восьми ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – до чотирьох ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні один корабель.

У Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв “Калібрів” загальний залп – 76 ракет.

У Каспійському морі – три ворожих носії “Калібрів”, загальний залп – 24 ракети.