На Бахмутському напрямку ворог намагається відновити втрачені позиції, – Генштаб

Українські військові продовжують вести наступ у Запорізькій області. Також бійці відбили черговий наступ окупантів на Мар’їнку та знищили два ворожі склади боєприпасів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” по Україні. Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА.

Ворог завдав 5 ракетних, 86 авіаційних ударів та здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення.

Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районі Козачої Лопані Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кислівки.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки і Спірного – Донецької.

На Бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Старомайорського. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та північніше Урожайного.

На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та П’ятихаток Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Одрадокам’янки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Веселе, Дудчани, Дніпровське, Тягинка та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 – по зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили: