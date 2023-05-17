Суспільство

На АЗС у Харкові спалахнуло авто

17 Травня 2023 11:39
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пожежа

17 травня на вул. Шевченка спалахнув моторний відсік Chevrolet Aveo, коли його власник заправляв авто на АЗС.

Виклик про пожежу рятувальники отримали о 09:13, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.

“Вогнеборці відразу подали пожежний ствол на гасіння та ще один на охолодження ємності зі скрапленим газом, щоб запобігти вибуху. Збивши полум’я, рятувальники перекрили газовий вентиль в машині та охолодили бак”, — сказано у повідомленні.

Пожежу повністю загасили за 15 хвилин. Авто знищене полум’ям. Люди не травмувалися. Причину займання встановлюють фахівці.


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