МЗС розпочинає відкриті конкурси на посади послів у двох десятках країн

Міністерство закордонних справ розпочинає відкриті конкурси на посади послів у двох десятках країн світу.
Про це повідомив міністр Дмитро Кулеба, який назвав це нестандартним і безпрецедентним способом боротьби з кадровим голодом.
“Проблема кадрового голоду зараз добре знайома не лише державним інституціям, але й приватному сектору. Особливо складно з пошуком кандидатів на посади послів. Шукаю їх у дипломатичній системі. Шукаю в бізнес-середовищі. Шукаю серед науковців. Але зростають і темпи нашої дипломатичної експансії, зокрема в Африці. Тому понад два десятки країн досі без послів. Єдиний спосіб пришвидшити ці процеси – ухвалювати нестандартні рішення”, – написав він у Facebook.
Кулеба розраховує, що відкритий конкурс дозволить залучити тисячі заявок.
“Це можливість для системи розширити горизонти, і можливість для гідних кандидатів спробувати себе там, куди раніше можна було потрапити лише через закриті інституційні механізми”, – заявив міністр.
Список країн, куди шукають послів:
- Алжир;
- Ангола;
- Ботсвана;
- Вірменія;
- Гана;
- ДР Конго;
- Ефіопія;
- Ірак;
- Іран;
- Кот-д’Івуар;
- Ліван;
- Малайзія;
- Мозамбік;
- Норвегія;
- Оман;
- Руанда;
- Судан;
- Танзанія;
- Філіппіни;
- Чехія.
Вимоги до кандидатів:
- вища освіта зі ступенем не нижче магістра;
- володіння відповідним рівнем професійної компетентності;
- володіння іноземними мовами (крім російської);
- хороший стан здоров’я для довготермінового відрядження;
- відсутність потенційного конфлікту інтересів або обставин, що можуть викликати відмову іноземної країни в акредитації.
Законодавство не передбачає проведення конкурсів на посаду послів, тому кандидати розглядатимуться лише міністром закордонних справ як потенційні претенденти на вакантні посади. Міністерство зв’язуватиметься лише з відібраними міністром кандидатами для співбесіди.
За умови рівних професійних показників Кулеба надаватиме перевагу жінкам.