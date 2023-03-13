МЗС розпочинає відкриті конкурси на посади послів у двох десятках країн

Міністерство закордонних справ розпочинає відкриті конкурси на посади послів у двох десятках країн світу.

Про це повідомив міністр Дмитро Кулеба, який назвав це нестандартним і безпрецедентним способом боротьби з кадровим голодом.

“Проблема кадрового голоду зараз добре знайома не лише державним інституціям, але й приватному сектору. Особливо складно з пошуком кандидатів на посади послів. Шукаю їх у дипломатичній системі. Шукаю в бізнес-середовищі. Шукаю серед науковців. Але зростають і темпи нашої дипломатичної експансії, зокрема в Африці. Тому понад два десятки країн досі без послів. Єдиний спосіб пришвидшити ці процеси – ухвалювати нестандартні рішення”, – написав він у Facebook.

Кулеба розраховує, що відкритий конкурс дозволить залучити тисячі заявок.

“Це можливість для системи розширити горизонти, і можливість для гідних кандидатів спробувати себе там, куди раніше можна було потрапити лише через закриті інституційні механізми”, – заявив міністр.

Список країн, куди шукають послів:

Алжир;

Ангола;

Ботсвана;

Вірменія;

Гана;

ДР Конго;

Ефіопія;

Ірак;

Іран;

Кот-д’Івуар;

Ліван;

Малайзія;

Мозамбік;

Норвегія;

Оман;

Руанда;

Судан;

Танзанія;

Філіппіни;

Чехія.

Вимоги до кандидатів:

вища освіта зі ступенем не нижче магістра;

володіння відповідним рівнем професійної компетентності;

володіння іноземними мовами (крім російської);

хороший стан здоров’я для довготермінового відрядження;

відсутність потенційного конфлікту інтересів або обставин, що можуть викликати відмову іноземної країни в акредитації.

Законодавство не передбачає проведення конкурсів на посаду послів, тому кандидати розглядатимуться лише міністром закордонних справ як потенційні претенденти на вакантні посади. Міністерство зв’язуватиметься лише з відібраними міністром кандидатами для співбесіди.

За умови рівних професійних показників Кулеба надаватиме перевагу жінкам.