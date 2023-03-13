Суспільство

МЗС розпочинає відкриті конкурси на посади послів у двох десятках країн

13 Березня 2023 21:22
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мзс

Міністерство закордонних справ розпочинає відкриті конкурси на посади послів у двох десятках країн світу.

Про це повідомив міністр Дмитро Кулеба, який назвав це нестандартним і безпрецедентним способом боротьби з кадровим голодом.

“Проблема кадрового голоду зараз добре знайома не лише державним інституціям, але й приватному сектору. Особливо складно з пошуком кандидатів на посади послів. Шукаю їх у дипломатичній системі. Шукаю в бізнес-середовищі. Шукаю серед науковців. Але зростають і темпи нашої дипломатичної експансії, зокрема в Африці. Тому понад два десятки країн досі без послів. Єдиний спосіб пришвидшити ці процеси – ухвалювати нестандартні рішення”, – написав він у Facebook.

Кулеба розраховує, що відкритий конкурс дозволить залучити тисячі заявок.

“Це можливість для системи розширити горизонти, і можливість для гідних кандидатів спробувати себе там, куди раніше можна було потрапити лише через закриті інституційні механізми”, – заявив міністр.

Список країн, куди шукають послів:

  • Алжир;
  • Ангола;
  • Ботсвана;
  • Вірменія;
  • Гана;
  • ДР Конго;
  • Ефіопія;
  • Ірак;
  • Іран;
  • Кот-д’Івуар;
  • Ліван;
  • Малайзія;
  • Мозамбік;
  • Норвегія;
  • Оман;
  • Руанда;
  • Судан;
  • Танзанія;
  • Філіппіни;
  • Чехія.

Вимоги до кандидатів:

  • вища освіта зі ступенем не нижче магістра;
  • володіння відповідним рівнем професійної компетентності;
  • володіння іноземними мовами (крім російської);
  • хороший стан здоров’я для довготермінового відрядження;
  • відсутність потенційного конфлікту інтересів або обставин, що можуть викликати відмову іноземної країни в акредитації.

Законодавство не передбачає проведення конкурсів на посаду послів, тому кандидати розглядатимуться лише міністром закордонних справ як потенційні претенденти на вакантні посади. Міністерство зв’язуватиметься лише з відібраними міністром кандидатами для співбесіди.

За умови рівних професійних показників Кулеба надаватиме перевагу жінкам.


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