Суспільство

Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога, – ОК “Південь” про Чонгар

22 Червня 2023 17:07
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чонгар

Речниця оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк на запитання, як вплине пошкодження мостів у районі Чонгара на хід бойових дій на півдні України, відповіла, що логістика окупантів “буде підірвана.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

“Ще за часів, коли формувалося звільнення правого берега, ми говорили, що ми пам’ятаємо про те, що працюємо на визволення України. Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога, руйнуємо те, що потім не дозволить в такому стані ворогу бути проти нас”, – зазначила Гуменюк.

“Тобто зараз логістика буде підірвана, можливості поповнювати її будуть мінімізовані. І це має вплив не тільки на моральний стан ворога, а і на фізичний, матеріальний”, – додала вона.


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