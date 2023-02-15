Суспільство

МВС відкриє автошколи для людей з інвалідністю

15 Лютого 2023 21:49
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мвс

Міністерство внутрішніх справ запустить автошколи для людей з інвалідністю. Щороку в них зможуть навчатися близько 300 людей.

Про це розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко під час презентації проєкту на засіданні Ради безбар’єрності 15 лютого.

За її словами, клієнти таких автошкіл у складі змішаних інклюзивних груп пройдуть кілька етапів з набуття навичок водіння та отримання посвідчення водія:

  • медико-соціальна експертна комісію;
  • отримання медичної довідки;
  • навчання у автошколі на базі ЗВО МВС;
  • складання теоретичного іспиту у ТСЦ;
  • практичну підготовку та іспит.

«Ми створюємо платформу можливостей для кожного, хто має бажання отримати посвідчення водія, а також перенавчитися», — зазначила Павліченко.

У відомстві додали, що проєкт «Автошколи для людей з інвалідністю» реалізується МВС України разом з партнерами у рамках загальнодержавної ініціативи першої леді «Без бар’єрів».


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