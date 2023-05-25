Суспільство

Морський дрон вразив російський розвідувальний корабель “Іван Хурс” (відео)

25 Травня 2023 16:26
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війна, росія

Морський дрон-камікадзе вразив російський розвідувальний корабель “Іван Хурс” в Чорному морі.

В мережі опубліковані кадри камери морського БПЛА за кілька секунд до враження російського судна.

“Кадри з морського безпілотника, який все ж таки вразив російський розвідувальний корабель “Іван Хурс”, втрата якого досить чутлива для російського флоту”, – йдеться в коментарі до відео.

Вранці 24 травня у соцмережах з’явилися кадри з густим димом поблизу Керченського мосту, сам міст був перекрим для руху. Керівник окупованого півострова Сергій Аксьонов заявляв, що немає причин для паніки, а міноборони РФ стверджувало, що всі безпілотні катери були знищені зі штатного озброєння.


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