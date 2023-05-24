Суспільство

Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці на корабель “Іван Хурс”

24 Травня 2023 17:40
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росія

Міноборони Росії звинуватило Україну в атаці морських безпілотників на корабель російського Чорноморського флоту “Іван Хурс”.

Як стверджується в повідомленні російського військового відомства, рано вранці 24 травня збройні сили України атакували корабель трьома безпілотними катерами приблизно за 140 кілометрів на північний схід від протоки Босфор. У повідомленні йдеться, що всі катери було знищено вогнем, а російський корабель не постраждав. Міноборони також опублікувало 10-секундний відеоролик, на якому, як стверджується, відображено знищення безпілотників.


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