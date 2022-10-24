Мешканцям деокупованих громад Харківської області виплатили 18 мільйонів гривень

Близько 15 тисяч людей з деокупованих громад Харківщини отримали одноразову грошову допомогу у сумі 1200 гривень.

Допомогу отримали люди з 62 звільнених населених пунктів, повідомили 24 жовтня у Харківській обласній військовій адміністрації.

У Харківському районі гроші виплатили частині жителів Циркунівської, Липецької, Роганської, Дергачівської, Вільхівської, Малоданилівської громад.

Гроші також отримали у Куп’янському та Ізюмському районах.

“У Куп’янському районі наразі виплати отримали жителі Шевченківської громади. В Ізюмському — жителі Балаклійської та Куньєвської тергромад”, — йдеться у повідомленні.

Незабаром гроші мають виплатити і жителям Чугуївщини. Йдеться про Чкалівську та Старосалтівську громади.