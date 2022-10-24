Суспільство

Мешканцям деокупованих громад Харківської області виплатили 18 мільйонів гривень

24 Жовтня 2022 14:34
18
Деокупація

Близько 15 тисяч людей з деокупованих громад Харківщини отримали одноразову грошову допомогу у сумі 1200 гривень.

Допомогу отримали люди з 62 звільнених населених пунктів, повідомили 24 жовтня у Харківській обласній військовій адміністрації.

У Харківському районі гроші виплатили частині жителів Циркунівської, Липецької, Роганської, Дергачівської, Вільхівської, Малоданилівської громад.

Гроші також отримали у Куп’янському та Ізюмському районах.

“У Куп’янському районі наразі виплати отримали жителі Шевченківської громади. В Ізюмському — жителі Балаклійської та Куньєвської тергромад”, — йдеться у повідомленні.

Незабаром гроші мають виплатити і жителям Чугуївщини. Йдеться про Чкалівську та Старосалтівську громади.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Жовтня 2022 16:20
56

Визначився новий прем’єр Великобританії
24 Жовтня 2022 17:01
11

Затриманий президент “Мотор Січі” Богуслаєв має громадянство РФ, – ЗМІ
24 Жовтня 2022 16:37
27

За пів години на Херсонщині ЗСУ збили два ударних вертольоти Ка-52
24 Жовтня 2022 15:05
59

Найближчим часом Україна ще три системи ППО IRIS-T, – Шольц
24 Жовтня 2022 14:03
38

Засідання Ставки Верховного Головнокомандувача було присвячене енергобезпеці країни
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Народ и доллар: новая политика нового НБУ
Іван ВАРЧЕНКО

Операція прикриття
Віталій ПОРТНИКОВ

Війну зупинить крах диктатур
Александр КИРШ

Исконно украинская москва
Віталій ПОРТНИКОВ

Визнайте Косово!
Юрій БУТУСОВ

Україна має негайно укласти угоду з Маском
усі думки