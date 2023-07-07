Суспільство

Маляр закликала не викладати новини з поля бою в режимі онлайн

7 Липня 2023 14:55
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війна, змі

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала Telegram-канали, які інформують про оперативну ситуацію на фронті, не викладати новини з поля бою в режимі онлайн. Вона наголосила, що звертається до Telegram-каналів на прохання українських військових.

За словами Маляр, якщо викладати оновлені дані з фронту день в день, то РФ одразу після цього накриває вогнем українських воїнів.

“Ну така специфіка нашого ворога”, – зазначила Маляр.

Вона закликала оприлюднювати дані лише після публікації інформації Генштабом, ОСУВами, Міноборони.

“Ми всі узгоджуємо інформацію перед оприлюдненням з підрозділами безпеки операцій та безпосередньо з командуваннями на місцях”, – додала Маляр.


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