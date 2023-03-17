Суспільство

Майже 800 окупантів загинули в Україні за добу

17 Березня 2023 09:09
25
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втрати ворога

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 163320 (+760) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3506 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6823 (+13) од,
  • артилерійських систем – 2552 (+13) од,
  • РСЗВ – 504 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 265 (+0) од,
  • літаків – 305 (+0) од,
  • гелікоптерів – 290 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2145 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 907 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5401 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 258 (+1).

Дані уточнюються.


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