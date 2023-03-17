Суспільство

Майже 800 окупантів загинули в Україні за добу За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 163320 (+760) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3506 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6823 (+13) од,

артилерійських систем – 2552 (+13) од,

РСЗВ – 504 (+1) од,

засоби ППО ‒ 265 (+0) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 290 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2145 (+0),

крилаті ракети ‒ 907 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5401 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 258 (+1). Дані уточнюються. Поділитися:



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