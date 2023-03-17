Майже 800 окупантів загинули в Україні за добу

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 163320 (+760) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3506 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6823 (+13) од,
- артилерійських систем – 2552 (+13) од,
- РСЗВ – 504 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 265 (+0) од,
- літаків – 305 (+0) од,
- гелікоптерів – 290 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2145 (+0),
- крилаті ракети ‒ 907 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5401 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 258 (+1).
Дані уточнюються.
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