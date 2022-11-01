Листи від дітей та георгіївські стрічки: що російські військові залишили у деокупованій громаді на Харківщині

В одному зі звільнених населених пунктів Чугуївського району поліцейські виявили тимчасовий шпиталь військових РФ.

Там правоохоронці знайшли російські медикаменти, георгіївські стрічки та форму військових РФ, повідомили у поліції області.

Також поліцейські знайшли листи, які діти надсилали російським окупантам.

“Усі вони від дітей із Санкт-Петербурга з однаковим текстом. Листи мають різний підпис та почерк, єдина відмінність — імена авторів. Можна припустити, що текст дітям надиктували у навчальному закладі”, — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Після себе військові РФ також залишили міни та розтяжки — їх знешкодили піротехніки, повідомили у поліції.