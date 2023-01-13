Суспільство

Літак і 740 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 740 окупантів. Також було “приземлено” черговий літак противника. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 114130 (+740) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3098 (+4) од,

бойових броньованих машин – 6167 (+8) од,

артилерійських систем – 2086 (+4) од,

РСЗВ – 437 (+0) од,

засоби ППО – 218 (+0) од,

літаків – 286 (+1) од,

гелікоптерів – 276 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1865 (+0),

крилаті ракети – 723 (+0),

кораблі /катери – 7 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4833 (+7) од,

спеціальна техніка – 184 (+0). Поділитися:



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