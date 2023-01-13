Суспільство

Літак і 740 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

13 Січня 2023 08:26
1
війна

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 740 окупантів. Також було “приземлено” черговий літак противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 114130 (+740) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3098 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 6167 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2086 (+4) од,
  • РСЗВ – 437 (+0) од,
  • засоби ППО – 218 (+0) од,
  • літаків – 286 (+1) од,
  • гелікоптерів – 276 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1865 (+0),
  • крилаті ракети – 723 (+0),
  • кораблі /катери – 7 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4833 (+7) од,
  • спеціальна техніка – 184 (+0).

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Січня 2023 07:02
69

Окупанти, ймовірно, контролюють Соледар, – ISW
13 Січня 2023 08:26
1

Літак і 740 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
13 Січня 2023 07:20
15

Джонсон планує найближчим часом відвідати Київ, – ЗМІ
13 Січня 2023 07:08
16

ЗСУ відбили ворожі атаки біля 17 населених пунктів, – Генштаб
12 Січня 2023 19:59
33

Україна повернула тіла 54 загиблих в Оленівці, триває ДНК-експертиза
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
Александр КИРШ

А попробую-ка я объясниться с уважаемыми читателями
усі думки