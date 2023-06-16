Суспільство

Командування ЗСУ коригує плани щодо Бахмута

16 Червня 2023 10:13
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війна

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що керівництво Збройних Сил коригує плани щодо Бахмута через “відчайдушний опір” окупантів.

Попри це, українські сили продовжують наступальні дії, йдеться у повідомленні генерала, поширеного Military Media Center.

Окупанти продовжують переміщувати окремі найбільш боєздатні підрозділи на Бахмутський напрямок, попри наступ українських військ на півдні, втрату ворогом території та населених пунктів на цьому напрямку.

Переміщення підрозділів окупанти поєднують з “потужним артилерійським вогнем та ударами штурмової та армійської авіації по позиціях наших військ”.

Попри це українські сили продовжують вести наступальні дії на окремих напрямках, займаючи панівні висоти та лісосмуги.

Метою цих дій є поступове витіснення ворога з підступів до Бахмута.

Ворог це розуміє, тому його підрозділи “чинять відчайдушний опір”, зазначає Сирський.

За його словами, через це “наші плани потребують періодичного корегування та уточнення”.

Наразі саме цьому присвячена робота Сирського у військах: “Провів зустріч з командирами частин, обговорили проблемні питання, визначили шляхи їх вирішення”.


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