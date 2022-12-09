Коханка Шойгу програла суд про анулювання литовської посвідки на проживання

Окружний адміністративний суд Вільнюса визнав законним рішення департаменту міграції МВС Литви позбавити дозвіл на проживання Олену Камінскас (Шебунову). Про це повідомляє LRT (Литовське національне радіо та телебачення) із посиланням на прес-службу суду.

Суд визнав законність не лише позбавлення Олени Камінскас посвідки на проживання, але й інших введених щодо неї Департаментом міграції заборон. Як уточнює LRT, йдеться про заборону на в’їзд до Литви на 5 років, а до країн Шенгенської зони – на 3 роки.

Рішення може бути оскаржене у Верховному адміністративному суді Литви.

Передбачається, що найближчим часом буде розглянуто питання громадянства чоловіка Олени Камінскас — Адолфаса Камінскаса. Він на додаток до литовського громадянства отримав російське, але, як пише LRT, так і не надав владі Литви жодного підтвердження права на два громадянства, що є порушенням.

LRT та видання The Insider називають Олену Камінскас (Шебунову) матір’ю двох позашлюбних дітей міністра оборони РФ Сергія Шойгу. За даними LRT, її молодша донька від Шойгу набула литовського громадянства — дитину удочерив Адолфас Камінскас, за якого вийшла заміж Шебунова.

The Insider писав, що у Олени Шебунової, яка колись працювала бортпровідницею льотного загону МНС, були багаторічні близькі відносини з Сергієм Шойгу — головою МНС, а потім міністром оборони. Шебунова під час роману із Шойгу, за даними видання, стала власницею компаній, які отримували багатомільйонні контракти від МНС та Міноборони; ці фірми займалися забезпеченням харчування та постачанням будівельних матеріалів.

У Адолфаса Камінскаса, за даними LRT, була невелика компанія з продажу мопедів, а після шлюбу з Шебуновою він став власником російської фірми зі статутним капіталом мільйон рублів, а також став інвестором компаній, що займаються багатомільйонними девелоперськими проектами в Литві. Литовські активи, як з’ясував LRT, Камінскас продав після початку війни Росії з Україною.