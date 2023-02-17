Суспільство

Кількість жертв унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії наближається до 44 тисяч

17 Лютого 2023 18:36
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землетрус

Станом на 17 лютого кількість загиблих унаслідок землетрусів, що сталися в Туреччині та Сирії 6 лютого, сягає майже 44 тисяч людей.

Про це повідомило Агентство з надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD), передає Anadolu.

Так, у Туреччині кількість загиблих зросла до 38 044. Пошукові роботи ще тривають. Влада розгорнула понад 386 тисяч наметів для людей, які втратили домівки та постраждали від стихії.

Крім того, у Туреччині затримують низку людей, відповідальних за зведення будівель, які зруйнувалися під час потужного землетрусу. Наразі відомо про затримання 83 підозрюваних.

Водночас уряд Сирії та ООН повідомляє про понад 5 800 загиблих.


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