Кількість жертв унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії наближається до 44 тисяч

Станом на 17 лютого кількість загиблих унаслідок землетрусів, що сталися в Туреччині та Сирії 6 лютого, сягає майже 44 тисяч людей.

Про це повідомило Агентство з надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD), передає Anadolu.

Так, у Туреччині кількість загиблих зросла до 38 044. Пошукові роботи ще тривають. Влада розгорнула понад 386 тисяч наметів для людей, які втратили домівки та постраждали від стихії.

Крім того, у Туреччині затримують низку людей, відповідальних за зведення будівель, які зруйнувалися під час потужного землетрусу. Наразі відомо про затримання 83 підозрюваних.

Водночас уряд Сирії та ООН повідомляє про понад 5 800 загиблих.