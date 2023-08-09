Суспільство

Касетні боєприпаси допомогли ЗСУ прискорити просування при контрнаступі, – WSJ

9 Серпня 2023 10:45
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зброя, контрнаступ

Просування частин ЗСУ прискорилося після передачі США касетних боєприпасів.

Про це пише The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, українські солдати кажуть, що вони використовують касетні снаряди, які випускають десятки дрібних бомб і можуть завдати шкоди на більшій території, ніж звичайні артилерійські снаряди, щоб вразити скупчення російської піхоти, групи транспортних засобів та інші цілі, розчищаючи шлях для наступальних операцій.

За даними WSJ, контрнаступальні операції Києва були утруднені перед широкими мінними полями й переважаючою авіацією Москви, які перешкоджали широкомасштабним зусиллям щодо використання поставлених Заходом танків і бронетехніки для досягнення і прориву позицій російських військ, що зміцнилися.

Боєприпаси поєднувалися зі зміною тактики, що дозволило українським військам у деяких місцях просунутися у межах досяжності основних рубежів оборони Росії.”Касетні бомби хороші. Вони ефективні, – сказав командир розвідувальної роти капітан Анатолій Харченко. Але росіяни глибоко закопалися і швидко навчаються”.

Харченко сказав, що траншеї можуть бути глибиною понад 2 метри, і що росіяни пристосовуються, розосереджуючи свої війська, щоб уникнути великих втрат.


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