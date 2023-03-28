Італія в шоці: у США вважають порнографією шедевр Мікеланджело

Музей у Флоренції, в якому знаходиться статуя оголеного Давида роботи Мікеланджело, офіційно запросив приїхати та подивитися на оригінал учнів та вчителів з американської школи, директору якої довелося звільнитися через урок про цей витвір мистецтва.

Директора школи у штаті Флорида змусили піти з посади після того, як один із батьків поскаржився, що шестикласникам на уроці показували зображення Давида.

Учні також розглядали знамениті картини “Створення Адама” Мікеланджело та “Народження Венери” Боттічеллі, на яких зображені оголені тіла.

Один із батьків назвав дані роботи порнографією. Ще двоє заявили, що подібний матеріал школа мала погоджувати з батьками до уроку.

У шостому класі американських шкіл навчаються діти віком 11-12 років.

Статуя оголеної постаті Давида – один із найвідоміших творів мистецтва Середньовіччя. Давид – біблійний персонаж, який переміг велетня Голіафа.

Дізнавшись про цю ситуацію, директор галереї Академії образотворчих мистецтв Флоренції, де виставлено статую Давида, звернулася до школи із запрошенням відвідати музей.

За її словами, директор школи заслуговує на заохочення, а не на покарання.

“Викладати епоху Ренесансу, не показуючи Давида – безперечний символ мистецтва та культури цієї історичної епохи, – у цьому не було б жодного сенсу”, – вважає Сесіль Холлберг, яка очолює галерею.

Холлберг розповіла, що була вражена, коли почула, що мармурову статую Давида XVI ст. десь назвали порнографією. На її думку, це не лише нерозуміння Біблії, а й нерозуміння самої західної культури.

“Потрібно розділяти наготу та порнографію. Нічого порнографічного чи агресивного в Давиді немає. Він юнак, пастух, у якого, як описується в Біблії, не було гідного одягу, але який хотів захистити свій народ тими засобами, які він мав”, – наголошує Холлберг. .

Мер Флоренції Даріо Нарделла також запросив до міста вчителя Школи класичної освіти міста Талахасі у Флориді, чий урок викликав такий скандал.

“Називати мистецтво порнографією просто абсурдно, – написав Нарделла у себе в твіттері. – Мистецтво – це цивілізація, а ті, хто його викладає, заслуговують на повагу”.

За словами директора Школи класичної освіти Талахасі Хоуп Карраскілли, шкільна рада поставила її перед вибором: піти добровільно або бути звільненою. Вона обрала перший варіант.

Голова шкільної ради Барні Бішоп заявив, що минулого року попередній директор розсилав батькам повідомлення про те, що на уроці обговорюватимуться роботи Мікеланджело, а зараз цього не було зроблено.

Він назвав це кричущою помилкою і сказав, що батьки мають право знати, коли їхній дитині викладають спірну тему або показують неоднозначні зображення.

“Показувати статую Давида цілком доречно, але з певного віку. І ми маємо намір уточнити, з якого саме”, – сказав Бішоп.

У штаті Флорида з минулого року діє місцевий закон, який забороняє сексуальну освіту та обговорення питань гендерної ідентичності у школі до четвертого класу (9-10 років).

Минулого тижня губернатор Флориди, республіканець Рон ДеСантіс запропонував поширити дію цього закону на всіх школярів до 12 класу (17-18 років).

Наразі вчителям, які порушили закон, загрожує звільнення аж до позбавлення ліцензії на викладацьку діяльність.