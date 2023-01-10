Губернатор Бєлгородщини Гладков повідомив про обстріл Шебекіного

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про нічний обстріл населеного пункту Шебекіно.
“Цієї ночі під обстріл ЗСУ потрапило місто Шебекіно. Постраждалих немає. Внаслідок подомового обходу території різні руйнування зафіксовано у 12 приватних домоволодіннях та 2 машинах. Також пошкоджено опору електропередачі, аварійними бригадами ведеться перепідключення. Повне відновлення електропостачання планується до 12:00”, – йдеться у повідомленні.
Гладков також опублікував фото наслідків обстрілу.
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