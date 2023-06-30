Суспільство

Генштаб: втрати РФ на війні в Україні перевищили 228 тисяч осіб

30 Червня 2023 08:54
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війна

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п’ятниці, 30 червня, склали 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 228340 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 228340 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4041 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 7863 (+6) од,
  • артилерійських систем – 4127 (+11) од,
  • РСЗВ – 630 (+3) од,
  • засоби ППО – 389 (+1) од,
  • літаків – 315 од,
  • гелікоптерів – 308 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3519 (+6),
  • крилаті ракети – 1261 од,
  • кораблі /катери – 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6785 (+5) од,
  • спеціальна техніка – 569.

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