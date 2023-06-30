Генштаб: втрати РФ на війні в Україні перевищили 228 тисяч осіб

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п’ятниці, 30 червня, склали 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 228340 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 228340 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4041 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 7863 (+6) од,
- артилерійських систем – 4127 (+11) од,
- РСЗВ – 630 (+3) од,
- засоби ППО – 389 (+1) од,
- літаків – 315 од,
- гелікоптерів – 308 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3519 (+6),
- крилаті ракети – 1261 од,
- кораблі /катери – 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6785 (+5) од,
- спеціальна техніка – 569.