Суспільство

Гауляйтер окупованого Криму Аксьонов створив власну ПВК

24 Березня 2023 20:13
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крим, пвк

В окупованому Криму місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов створив власну приватну військову компанію “Конвой”, яка формально має статус “бойового армійського резерву”.

Як пловідомляє ТСН, про це йдеться в публікації російського видання “Важные истории”, яке поспілкувалося з колишнім найманцем цього незаконного збройного формування.Play Video

За словами співрозмовника видання, члени ПВК “Конвой” укладають два контракти — один із “бойовим армійським резервом”, інший — з міноборони РФ. Це потрібно для “гарантованих виплат” у випадку поранення чи смерті.

Рядові найманці отримують близько 200 тисяч рублів на місяць, командування — 300 тисяч. Новобранців заманюють також обіцянкою безкоштовних земельних ділянок у Криму чи Абхазії.

Співрозмовник видання розповів, що все командування “ПВК Аксьонова” – колишні співробітники “групи Вагнера”, а командиром “Конвою” є Костянтин Пікалов з позивним Мазай, якого називають “правою рукою” Євгена Пригожина і куратором “вагнерівців” в Африці.

За інформацією видання, бойові позиції “Конвою” розташовані на окупованій росіянами частині Херсонській області, а їхній тренувальний полігон – у селі Перевальне під Кримом.


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