Суспільство

Харківський спецпідрозділ Kraken повідомив про знищення двох веж спостереження на території РФ

11 Березня 2023 21:07
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війна

Протитанкова група спецпідрозділу Kraken знищила дві автономні вежі спостереження “Муром” у Брянській та Курській області РФ.

Про це йдеться на сторінці підрозділу.

За інформацією Kraken, вежі спостереження “Муром”:

  • спостерігає за територією України на відстані до 15 кілометрів 24 години на добу,
  • реагує на будь-який рух на українській території,
  • корегує російську артилерію,
  • супроводжує російські ДРГ.

Одна з веж була розташована у селі Крупець, що у Курській області. Друга — у Троєборному.


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