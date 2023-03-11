Харківський спецпідрозділ Kraken повідомив про знищення двох веж спостереження на території РФ

Протитанкова група спецпідрозділу Kraken знищила дві автономні вежі спостереження “Муром” у Брянській та Курській області РФ.

Про це йдеться на сторінці підрозділу.

За інформацією Kraken, вежі спостереження “Муром”:

спостерігає за територією України на відстані до 15 кілометрів 24 години на добу,

реагує на будь-який рух на українській території,

корегує російську артилерію,

супроводжує російські ДРГ.

Одна з веж була розташована у селі Крупець, що у Курській області. Друга — у Троєборному.