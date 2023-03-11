Харківський спецпідрозділ Kraken повідомив про знищення двох веж спостереження на території РФ

Протитанкова група спецпідрозділу Kraken знищила дві автономні вежі спостереження “Муром” у Брянській та Курській області РФ.
Про це йдеться на сторінці підрозділу.
За інформацією Kraken, вежі спостереження “Муром”:
- спостерігає за територією України на відстані до 15 кілометрів 24 години на добу,
- реагує на будь-який рух на українській території,
- корегує російську артилерію,
- супроводжує російські ДРГ.
Одна з веж була розташована у селі Крупець, що у Курській області. Друга — у Троєборному.
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