Суспільство

Харківська громада обзавелася землею в Закарпатській області
5 Лютого 2025 18:34
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Ілюстративне фото / Фото Харківська міськрада
Ілюстративне фото / Фото Харківська міськрада

Харківська міська територіальна громада прийняла у комунальну власність земельні ділянки в Хустському районі Закарпатської області для будівництва оздоровчо-розважального комплексу.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 5 лютого, на позачерговій сесії міської ради.

Як зазначили в Департаменті земельних відносин, земельні ділянки розташовані на території Пилипецької сільської громади.

“Ухвалене рішення дасть можливість реалізувати проєкт з будівництва оздоровчо-розважального комплексу для відпочинку та оздоровлення дітей, працівників комунальних підприємств та інших мешканців міста”, – зазначено в повідомленні.


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