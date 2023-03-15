Суспільство

Енергосистема України продовжує працювати без обмежень споживачів, є резерв потужності У середу, 15 березня, за словами міністра енергетики України Германа Галущенка, енергосистема продовжує працювати без обмежень споживачів, із резервом потужності. “Сьогодні генерація повністю забезпечує потреби споживачів електроенергії, маючи достатній резерв потужності”, – запевнив міністр. Галущенко зауважив, що у деяких регіонах, зокрема на Житомирщині та Київщині, можливі нетривалі відключення електроенергії, пов‘язані із ремонтами електромереж. “Протягом останньої доби відновлено електропостачання постраждалих від рашистських обстрілів районів Запорізької і Дніпропетровської областей”, – додав міністр. Поділитися:



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