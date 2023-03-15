Суспільство

Держава виділила 223 млн грн на створення російськомовного телевізійного контенту

15 Березня 2023 11:30
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телебачення

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» замовило виробництво телеконтенту для інформаційного марафону «FreeДом» у трьох телекомпаній: телеканалу «Інтер», «1+1 Продакшн» та «СЛМ новин».

Як повідомляє Детектор медіа, інформація про три закупівлі оприлюднена у системі Prozorro.

Договори передбачають: 

  • «виробництво матеріалів для проєкту з орієнтуванням на російськомовного глядача поза межами України (Європа, Росія, світ)»,
  • «забезпечення ведення прямого ефіру зі студії (марафону) російською мовою щодня, прямі включення експертів, журналістів з місць подій, пряму трансляцію брифінгу з перекладом на російську мову»,
  • виробництво інформаційно-аналітичних та графічних матеріалів, відеоряду, актуальних блоків новин тощо.

Загалом на забезпечення ефіру з бюджету виділили 223 млн гривень, зокрема:

  • іноземне підприємство «1+1 Продакшн» отримає 75 296 682 грн.
  • ПрАТ «Телеканал “Інтер”» — 74 829 582 грн.
  • ТОВ «СЛМ Новини» — 73 579 428 грн.

Держпідприємство розраховуватиметься коштами з Єдиного казначейського рахунку.


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