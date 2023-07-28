Суспільство

Ціна української державності – це кожен відвойований метр нашої землі, – Залужний

28 Липня 2023 14:14
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Залужний

Ціна української державності – це відвойований неймовірними зусиллями, потом і кров’ю українських захисників кожен метр української землі, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

“Українське державотворення має понад тисячолітню історію, і нині ми вшановуємо всі його етапи: від Русі і дотепер. Сьогодні ми живемо в реаліях, коли державність загартовується у боях. Її ціна найбільше відчувається на передовій. В обороні і в наступі. Ціна української державності – це відвойований кожен метр нашої землі. Неймовірними зусиллями, потом і кров’ю українських захисників”, – написав Залужний у своєму телеграм-каналі в п’ятницю.

Головнокомандувач ЗСУ подякував українським воїнам, “які захищають і відстоюють українську державність щодня, щогодини в боях проти російського агресора”.

“Ми – сильний народ, захистимо свою державність!” – заявив він.

Україна в п’ятницю, 28 липня, відзначає День української державності.


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