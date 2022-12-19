Суспільство

Чотири трамваї у Харкові змінять маршрут 20 грудня

19 Грудня 2022 18:45
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транспорт

Трамваї №6, №8, №27 та №28, які курсують вулицею Академіка Павлова у Харкові, 20 грудня змінять рух.

На ділянці від пр. Героїв Харкова до Салтівського шосе енергетики “Харківобленерго” проводитимуть роботи. Рух цією частиною вулиці буде обмежений з 10:00 до 16:00, повідомили у Харківській міськраді.

Протягом цього часу трамваї курсуватимуть за зміненим маршрутом:

  • №6 (частина 1): розворотне коло “602 мікрорайон” — Салтівське шосе — пров. Салтівський — вул. Академіка Павлова — в’їзд Семиградський — вул. Віринська — вул. Мойсеївська — вул. Шевченка — розворотне коло “Журавлівський гідропарк”;
  • №6 (частина 2): розворотне коло “Південний вокзал” — вул. Євгена Котляра — вул. Полтавський Шлях — пл. Сергіївська — пл. Павлівська — пл. Конституції — пр. Героїв Харкова — вул. Кошкіна — вул. Плеханівська — Парк машинобудівників;
  • №8 (частина 1): розворотне коло “вул. Одеська” — пр. Героїв Сталінграда — вул. Морозова — вул. Плеханівська — вул. Молочна — пл. Захисників України — пр. Героїв Харкова — вул. Кошкіна — вул. Плеханівська — Парк машинобудівників;
  • №8 (частина 2): розворотне коло “602 мікрорайон” — Салтівське шосе — пров. Салтівський — вул. Академіка Павлова — в’їзд Семиградський — вул. Віринська — вул. Мойсеївська — вул. Шевченка — розворотне коло “Журавлівський гідропарк”;
  • №27 (частина 1): розворотне коло “Журавлівський гідропарк” — вул. Шевченка — вул. Мойсеївська — вул. Віринська — в’їзд Семиградський — вул. Академіка Павлова — вул. Героїв Праці — вул. Шевченка — розворотне коло “Журавлівський гідпропарк”;
  • №28 (частина 1): розворотне коло “Журавлівський гідропарк” — вул. Шевченка — вул. Героїв Праці — вул. Академіка Павлова — в’їзд Семиградський — вул. Віринська — вул. Мойсеївська — вул. Шевченка — розворотне коло “Журавлівський гідропарк”;
  • №27, 28 (частина 2): розворотне коло “Новожанове” — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — вул. Молочна — пл. Захисників України — пр. Героїв Харкова — вул. Кошкіна — вул. Плеханівська — Парк машинобудівників.

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