Bloomberg: 4 липня став найспекотнішим днем в історії Землі

У вівторок 4 липня середня загальносвітова температура досягла 17,2°C, що трохи перевищило попередній рекорд у 16,9°C, зафіксований у серпні 2016 року.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на статистику Національного центру прогнозування довкілля.

“Цього тижня глобальна температура побила всі рекорди, підкреслюючи небезпеку викидів парникових газів, що постійно зростають, що утворюються при спалюванні викопного палива. Нові максимуми ілюструють екстремальність літа 2023 року в північній півкулі і змушують звернути увагу на повільні темпи глобального прогресу з обмеження викидів” – йдеться у матеріалі агентства.

За даними Bloomberg, глобальне потепління вже наражає на небезпеку мільйони людей по всьому світу. У Китаї температура б’є рекорди, в Індії екстремальна спека у червні призвела до смертей у деяких найбідніших регіонах країни. Минулого тижня небезпечний “тепловий купол” накрив американський штат Техас та північ Мексики, а у Великій Британії був зафіксований найспекотніший червень за всю історію спостережень.