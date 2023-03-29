Суспільство

Бер Гріллз став амбасадором United 24

29 Березня 2023 16:51
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зеленський, United24

Знаменитий британський мандрівник Бер Гріллз став першим британським амбасадором платформи для збору коштів на підтримку України United 24 і просуватиме напрям “Відбудова України”.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що Гріллз підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни. Його освітня компанія BecomingX разом з Amazon та Accenture розробляє навчальну платформу BecomingX Ukraine для українців.

“Через рік протистояння російському вторгненню підтримка таких людей, як Бер Гріллз, є дуже важливою. Разом з іншими послами United 24 він поширюватиме правду про війну та єднатиме світ для допомоги Україні”, – повідомив Зеленський.


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