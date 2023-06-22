Суспільство

Армія РФ почала використовувати новий аеродром для ракетних атак – “Схеми”

22 Червня 2023 18:37
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війна

Російська армія з початком наступальної операції Збройних сил України на Запорізькому напрямку перекинула борти стратегічної авіації на аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії (Північний Кавказ, РФ).

Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, які є в розпорядженні «Схем» (проєкт Радіо Свобода).

В ніч на 22 червня, за повідомленням Повітряних сил України, з цього аеродрому злетіли борти ТУ-22М3, які запустили на Дніпропетровщину крилаті ракети Х-22, внаслідок чого було пошкоджено, зокрема, декілька приватних будинків, газопровід, водогін, лінії електропередач та автівки.

Вперше літаки стратегічної авіації ТУ-22М3, які є носіями крилатих ракет Х-22, на цьому аеродромі Planet Labs зафіксував 24 травня цього року. На знімку можна нарахувати шість бомбардувальників.

При цьому ще 28 квітня стратегічної авіації на цьому аеродромі не було.


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