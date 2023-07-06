Суспільство

«Армія дронів» передала військовим понад 600 безпілотників

6 Липня 2023 18:37
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Армія дронів

У межах проєкту «Армія дронів» ЗСУ передали ще 606 безпілотників, які допоможуть ефективніше протидіяти окупаційним військам РФ.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

«Ще понад 600 безпілотників від Армії дронів відправляться на фронт. Серед них традиційні Mavic та Matrice, а ще – «пташки» українського виробництва. Дрони є розхідним матеріалом на фронті, як і набої. Саме тому необхідно максимально посилити ресурси, щоб забезпечити військо дронами», – йдеться в повідомленні.

В міністерстві уточнили, що військовим передали 150 коптерів Mavic 3E, 423 коптери Matrice, 5 комплексів «Лелека» (в одному комплексі – 3 БПЛА), а також 18 коптерів «Кажан».


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