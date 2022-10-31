80% Києва залишається без водопостачання, частина міста – без електроенергії, – Кличко

Через пошкодження енергооб’єкту на Київщині 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання, також в частині міста відсутня електроенергія.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Фахівці “Київводоканалу” працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу водопровідних станцій. Наразі, через пошкодження енергооб‘єкту біля Києва, 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання.

Про всяк випадок, просимо запастись водою з найближчих бюветів та точок продажу. Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду у квартири киян. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в 350 тисяч помешкань Києва, які залишилися без світла”, – наголосив очільник міста.