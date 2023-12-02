Снігопад на заході України: деякі поїзди затримуються

На Львівщині через снігопад знеструмлено понад 300 населених пунктів, але поїзди Укрзалізниці продовжують рух. Скасованих рейсів немає.

Про це повідомили на “Укрзалізниці”.

Через рясні снігопади на заході України та налипання мокрого снігу кілька поїздів прямують із затримкою на понад 30 хвилин: