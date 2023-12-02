Економіка

Снігопад на заході України: деякі поїзди затримуються

2 Грудня 2023 11:42
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укрзалізниця

На Львівщині через снігопад знеструмлено понад 300 населених пунктів, але поїзди Укрзалізниці продовжують рух. Скасованих рейсів немає.

Про це повідомили на “Укрзалізниці”.

Через рясні снігопади на заході України та налипання мокрого снігу кілька поїздів прямують із затримкою на понад 30 хвилин:

  • №17/18 Харків — Ужгород (+1:47)
  • №265/266 Ужгород — Ковель (+1:40)
  • №35/36 Одеса — Перемишль (+1:17)
  • №53/54 Київ — Перемишль (+1:17)
  • №7/8 Київ — Чернівці (+0:53)
  • №715/716 Перемишль — Київ (+0:53)
  • №95/96 Київ — Рахів (+0:47)
  • №5/6 Запоріжжя — Ясіня (+0:36)
  • №29/30 Київ — Ужгород (+0:35).

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