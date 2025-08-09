        Кримінал

        Смертельна ДТП біля Львова: загинув водій, пасажир у лікарні

        Віктор Алєксєєв
        9 Серпня 2025 14:41
        8 серпня ввечері у місті Бібрка Львівського району зіткнулися автомобілі Mazda та Opel. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

        За даними рятувальників, 36-річний водій Mazda загинув на місці. Його деблокували з понівеченого авто за допомогою гідравлічних інструментів. Також з машини діставали 20-річного пасажира, який отримав тяжкі травми та був госпіталізований.

        До ліквідації наслідків ДТП було залучено 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки / Фото ДСНС

        Щоб запобігти загорянню, рятувальники відключили акумулятори обох транспортних засобів. До ліквідації наслідків аварії залучили вісім рятувальників та дві одиниці спецтехніки.

        Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.


