Смертельна ДТП біля Львова: загинув водій, пасажир у лікарні

8 серпня ввечері у місті Бібрка Львівського району зіткнулися автомобілі Mazda та Opel. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
За даними рятувальників, 36-річний водій Mazda загинув на місці. Його деблокували з понівеченого авто за допомогою гідравлічних інструментів. Також з машини діставали 20-річного пасажира, який отримав тяжкі травми та був госпіталізований.
Щоб запобігти загорянню, рятувальники відключили акумулятори обох транспортних засобів. До ліквідації наслідків аварії залучили вісім рятувальників та дві одиниці спецтехніки.
Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.