Смертельна аварія у Харкові: водій Mitsubishi загинув після наїзду на припарковані авто

У Харкові поліція з’ясовує обставини ДТП, унаслідок якої загинув водій легковика. Про це повідомили у поліції області.

Аварія сталася 11 жовтня близько 21:10 у Київському районі міста. За попередніми даними, 47-річний водій автомобіля Mitsubishi не впорався з керуванням, виїхав через зустрічну смугу за межі дороги та зіткнувся з припаркованими автомобілями Renault Scenic і Chevrolet. Від удару ці авто відскочили й зіткнулися з іншим транспортним засобом — Renault Simbol.

Слідчі встановлюють обставини ДТП в Харкові, в якій загинув водій автомобіля / Фото Нацполіція

Внаслідок аварії водій Mitsubishi помер у кареті швидкої допомоги, а кермувальник Renault Simbol був госпіталізований із численними травмами.

За фактом ДТП розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють усі обставини події.