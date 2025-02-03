Кримінал

Смерть українця в Братиславі: поліція та охоронці підозрюються в жорстокому побитті бездомного
3 Лютого 2025 19:06
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Ілюстративне фото / Фото Polícia Slovenskej republiky
Ілюстративне фото / Фото Polícia Slovenskej republiky

У Братиславі розслідують обставини смерті чоловіка, якого 30 січня знайшли перед приміщенням Gold Barber Shop – Twin City на Млинських Нівах із тяжкими травмами голови та тіла.

Постраждалого госпіталізували до лікарні Ružinov, проте наступного дня він помер. Згодом було встановлено, що загиблий – українець без постійного місця проживання. Інформацію про це надало словацьке видання ta3, посилаючись на надійне джерело.

Підозра на побиття охоронцями та поліцією

За попередньою інформацією, чоловік був затриманий за крадіжку в магазині New Yorker. Існує підозра, що перед тим, як його знайшли на вулиці, його побили охоронці торгового центру та поліцейські з району Ružinov.

Раніше з’являлися припущення, що напад могли здійснити озброєні спецпідрозділи, однак після аналізу відеозаписів із камер спостереження було встановлено, що чоловіка, ймовірно, побили саме співробітники приватної охоронної служби (SBS) разом із поліцейськими.

Заклики до розслідування та справедливості

Ситуацію прокоментувала благодійна організація Depaul Slovensko, яка опікується бездомними. У заяві вони висловили обурення та закликали до справедливого розслідування.

«Насильство ніколи не є рішенням. Його не можна схвалювати чи толерувати. Ми просимо відповідальні органи ретельно розслідувати трагедію та притягнути винних до відповідальності. Люди без дому – такі ж люди, як і всі інші, але, на жаль, щодня стикаються зі стигматизацією та упередженням», – йдеться у заяві.

Наразі правоохоронці Словаччини продовжують розслідування інциденту.


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