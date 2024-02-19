Смерть Навального: МЗС Німеччини викликало посла Росії

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Росії через смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомила речниця МЗС ФРН, передає dpa, повідомляє Суспільне.

Вона наголосила, що політично мотивовані судові процеси проти Навального та багатьох інших критиків російського уряду, а також нелюдські умови ув’язнення демонструють, наскільки жорстко російська правова система діє проти інакодумців та які засоби використовує президент Володимир Путін для придушення свободи вираження поглядів.

“Ми рішуче засуджуємо це і прямо закликаємо до звільнення усіх тих, хто ув’язнений у Росії з політичних мотивів”, – заявила речниця міністерства.

Раніше прессекретар німецького канцлера Олафа Шольца окремо закликав Росію повністю з’ясувати обставини смерті Навального у сибірському таборі, а також видати тіло опозиціонера його родині.