Смерть 28-річної жінки під час пластичної операції у Києві: що загрожує хірургу

У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо пластичного хірурга приватної клініки після смерті 28-річної пацієнтки під час операції. За даними слідства, причиною трагедії стала неправильно підготовлена анестезія, що призвела до зупинки серця.

Про це повідомили в поліції Києва.

Трагедія сталася у серпні 2023 року під час проведення пластичної операції у приміщенні одного зі столичних медичних центрів. За даними слідства, лікар порушивши вимоги медичних протоколів та інструкцій щодо застосування лікарських засобів.

Унаслідок неправильної підготовки анестезуючого розчину у пацієнтки під час пластичної операції з імплантації сідниць сталася зупинка серця. Попри проведення реанімаційних заходів, врятувати життя 28-річної жінки не вдалося.

“Проведеною в межах слідства судово-медичною експертизою було встановлено, що в анестезуючому розчині було втричі збільшено допустиму терапевтичну дозу препарату, що як наслідок спричинило смерть пацієнтки. Крім того, вказаний препарат взагалі не мав використовуватись лікарем та не був внесений ним до медичної документації”, – розповіли в поліції.

50-річному медику оголосили про підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків унаслідок недбалого ставлення до них, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого.

Наразі правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду. Обвинуваченому загрожує до двох років позбавлення волі.