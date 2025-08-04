Смартфони, парфуми та вейпи: на Львівщині викрито масштабну схему контрабанди

На Львівщині викрили масштабну схему контрабанди товарів на понад 30 мільйонів гривень.
Незаконне перевезення виявили в пункті пропуску “Угринів”, повідомляє пресслужба ДПСУ.
Контрабанду намагався ввезти 61-річний мешканець Львівщини. У його автомобілі Renault серед продуктів харчування знайшли прихований незадекларований товар. Зокрема, було вилучено:
- 363 смартфони Apple,
- 38 смартфонів Samsung,
- 19 500 рідин для електронних сигарет,
- 3 359 флаконів парфумів відомих брендів,
- 1 236 кг харчових продуктів.
За попередніми оцінками, загальна вартість товару становить понад 30 мільйонів гривень. Встановлено, що вантаж призначався для реалізації на території Львівської області.
Наразі розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 201-3 (контрабанда товарів) та ч. 1 ст. 201-4 (контрабанда підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.