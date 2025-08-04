        Кримінал

        Смартфони, парфуми та вейпи: на Львівщині викрито масштабну схему контрабанди

        Федір Олексієв
        4 Серпня 2025 11:23
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        На Львівщині викрили масштабну схему контрабанди товарів на понад 30 мільйонів гривень.

        Незаконне перевезення виявили в пункті пропуску “Угринів”, повідомляє пресслужба ДПСУ.

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        Контрабанду намагався ввезти 61-річний мешканець Львівщини. У його автомобілі Renault серед продуктів харчування знайшли прихований незадекларований товар. Зокрема, було вилучено:

        • 363 смартфони Apple,
        • 38 смартфонів Samsung,
        • 19 500 рідин для електронних сигарет,
        • 3 359 флаконів парфумів відомих брендів,
        • 1 236 кг харчових продуктів.
        На Львівщині викрито масштабну схему контрабанди / Фото: ДПСУ

        За попередніми оцінками, загальна вартість товару становить понад 30 мільйонів гривень. Встановлено, що вантаж призначався для реалізації на території Львівської області.

        Наразі розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 201-3 (контрабанда товарів) та ч. 1 ст. 201-4 (контрабанда підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.


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