Смартфони, парфуми та вейпи: на Львівщині викрито масштабну схему контрабанди

За попередніми оцінками, загальна вартість товару становить понад 30 мільйонів гривень. Встановлено, що вантаж призначався для реалізації на території Львівської області.

Контрабанду намагався ввезти 61-річний мешканець Львівщини. У його автомобілі Renault серед продуктів харчування знайшли прихований незадекларований товар. Зокрема, було вилучено:

На Львівщині викрили масштабну схему контрабанди товарів на понад 30 мільйонів гривень.