Кримінал

Служба безпеки затримала дезертира-зрадника, який коригував російські удари
3 Жовтня 2024 10:04
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сбу
СБУ затримала дезертира-зрадника / Фото: СБУ

СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ, який коригував повітряні удари по Вінницькій та Сумській областях.

За даними СБУ, зловмисником є 23-річний контрактник однієї з військових частин України, який у травні цього року самовільно залишив місце служби.

“Шукаючи швидких заробітків у Телеграм-каналах, він потрапив у поле зору кадрового співробітника російського ГРУ.

За вказівкою воєнної розвідки РФ фігурант відслідковував вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території Вінниччини. Згодом агента перекинули до Сумської області, де він мав шпигувати за підрозділами Сил оборони”, – йдеться у повідомленні.

Зловмисник фотографував військові об’єкти та позначав їхні координати на електронних картах для “звіту” перед російським куратором.

Агентурна інформація потрібна була агресору для підготовки атак на позиції Сил оборони із використанням керованих авіабомб, бойових дронів та ракетного озброєння.

Зловмисник затримали, наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.


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