“Слуги” зірвали розгляд питання про виключення Безуглої з комітету з нацбезпеки

Нардепи від фракції Слуга народу зірвали засідання регламентного комітету, на якому мали розглянути питання про виключення Мар’яни Безуглої зі складу комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомив перший заступник голови комітету з питань регламенту Сергій Євтушок у facebook.

“Щойно при розгляді на засіданні регламентного комітету питання про виключення Безуглої з комітету Нацбезпеки та оборони „слуги“ (крім голови комітету) демонстративно покинули засідання, чим зірвали кворум. Марʼяна лишається в обоймі комітету”, – написав він.

22 липня у Раді зареєстрували постанову про виключення Безуглої з комітету з нацбезпеки. Перед цим комітет Ради з питань оборони проголосував за її виключення зі свого складу.