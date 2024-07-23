Політика

“Слуги” зірвали розгляд питання про виключення Безуглої з комітету з нацбезпеки
23 Липня 2024 12:46
читать на русском →
безугла
Мар'яна Безугла / Фото Facebook М. Безуглої

Нардепи від фракції Слуга народу зірвали засідання регламентного комітету, на якому мали розглянути питання про виключення Мар’яни Безуглої зі складу комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомив перший заступник голови комітету з питань регламенту Сергій Євтушок у facebook.

“Щойно при розгляді на засіданні регламентного комітету питання про виключення Безуглої з комітету Нацбезпеки та оборони „слуги“ (крім голови комітету) демонстративно покинули засідання, чим зірвали кворум. Марʼяна лишається в обоймі комітету”, – написав він.

22 липня у Раді зареєстрували постанову про виключення Безуглої з комітету з нацбезпеки. Перед цим комітет Ради з питань оборони проголосував за її виключення зі свого складу.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
23 Липня 2024 12:17

На Покровському напрямку воїни-зенітники збили ворожий Су-25 (відео)
23 Липня 2024 11:55

Стало відомо, що вивчатимуть на оновленому “Захисті України”
23 Липня 2024 11:14

В Україні зростає частка населення, яка готова піти на територіальні поступки
23 Липня 2024 10:38

Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
23 Липня 2024 09:56

Безпілотники атакували порт Кавказ в Краснодарському краї РФ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
усі думки