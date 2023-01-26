“Слуги народу” неспроможні зняти Тищенка

“Слуга народу” не може зібрати потрібну кількість голосів для виключення з фракції нардепа Миколи Тищенка, який оскандалився своєю поїздкою до Таїланду під час війни.

Про це пише Українська правда з посиланням на співрозмовника у фракції “Слуга народу”.

“Голосів нема за виключення з фракції СН”.

За даними джерела, у фракції не виходить зібрати голоси навіть для зняття Тищенка з посади заступника голови комітету Ради з питань транспорту та інфраструктури.

Сьогодні стало відомо, що народний депутат “Слуги народу” Микола Тищенко на 11 місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну запланував у Таїланді зустріч з українською громадою.

Після того, як ця новина набула суспільного резонансу, Тищенка виключили з партії “Слуга народу”, звільнили з посади заступника голови фракції та анонсували виключення з фракції.

Між тим, у фракції “Слуга народу” почали онлайн-опитування щодо того, чи потрібно виключати Миколу Тищенка із фракції.