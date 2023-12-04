“Слуга народу” обговорить нещодавні заяви Безуглої на засіданні фракції

На засіданні фракції “Слуги народу” у Верховній Раді України наприкінці поточного тижня депутати обговорять заяви Мар’яни Безуглої, що військове керівництво України, зокрема генерал Валерій Залужний, “має піти”. Наразі немає рішення про виключення депутатки з фракції.

Про це “Суспільному” повідомили два джерела в партії.

“Усі тихо сидять, нічого немає (рішення про виключення). Це дуже погано, як на мене. У нас багато людей. Якщо цього не відбудеться, якщо її не виключать з політичної ради партії і з членів партії і взагалі не буде рішення фракції, то в нас багато людей самі понаписують заяви. Ця історія кидає тінь на всіх. Неприпустимо те, що Безугла зараз розколює суспільство”, — заявило одне з джерел.

За словами ще одного джерела, з яким поспілкувалося Суспільне, можливе написання заяв інших членів партії про вихід із політсили чи фракції — перебільшення.

“Не думаю, я б так не перебільшував ситуацію. У нас буде засідання фракції найближчим часом про це. Не щодо Мар’яни Безуглої, а взагалі щодо питання, які вона порушила. Там будемо щось вирішувати, поки що нічого немає, — говорить друге джерело.

Джерело погоджується, що є “досить глибокі проблеми”, але це не має бути предметом для публічного обговорення.

“Це треба вирішувати в середині силового блоку, зокрема профільного комітету Верховної Ради. Я не знаю, чому Мар’яна вирішила це зробити, але так чи інакше, ці проблеми треба розв’язувати серед тих людей, які мають повноваження їх вирішувати”.