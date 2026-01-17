Росія вдруге за день атакувала енергетичні об’єкти Харкова

Російські війська вдруге за день атакували енергетичні об’єкти Харкова. У Слобідському районі зафіксовано влучання ворожих дронів типу «молнія».

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що ввечері 17 січня у Слобідському районі зафіксовано влучання ворожого дрона типу «молнія» у нежитлову будівлю. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Згодом Терехов уточнив, що це вже другий удар по району за короткий проміжок часу. Ще один ворожий безпілотник типу «молнія» влучив по об’єкту критичної інфраструктури. Наслідки атаки наразі уточнюються.

Реклама

Реклама

Нагадаємо, сьогодні вдень російські війська завдали кілька ударів по об’єкту критичної інфраструктури в Індустріальному районі Харкова. За даними Харківської обласної прокуратури, ворог атакував місто з РСЗВ «Торнадо-С». Поранення дістали двоє чоловіків та одна жінка.

За словами Ігора Терехова, пошкодження є дуже значними і не дозволяють швидко відновити роботу об’єкта.