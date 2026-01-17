Італія арештувала судно з 33 тис. тонн металу з Росії через санкції ЄС

В італійському порту Бріндізі Фінансова гвардія затримала судно, яке прибуло з Новоросійська з вантажем близько 33 тисяч тонн металу.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За їхніми даними, судно йшло під прапором Тувалу. Одразу після заходу в порт корабель був перехоплений співробітниками італійської Фінансової гвардії. Підставою для арешту стали санкції Європейського Союзу, що діють проти Росії.

Російські медіа стверджують, що під час перевірки капітан судна нібито перешкоджав розгляду справи та вводив перевіряльників в оману своїми поясненнями. У зв’язку з цим італійська прокуратура ухвалила рішення про вилучення всього вантажу до завершення перевірки.

Також зазначається, що судно прибуло до Італії після заходу в порт Новоросійськ, а вантаж металу міг бути предметом розслідування щодо можливого порушення санкційного режиму ЄС.