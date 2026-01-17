        Економіка

        Італія арештувала судно з 33 тис. тонн металу з Росії через санкції ЄС

        Сергій Бордовський
        17 Січня 2026 20:41
        читать на русском →
        Порт Бріндізі (ілюстративне фото) / Фото: Claudia Greco/REUTERS
        Порт Бріндізі (ілюстративне фото) / Фото: Claudia Greco/REUTERS

        В італійському порту Бріндізі Фінансова гвардія затримала судно, яке прибуло з Новоросійська з вантажем близько 33 тисяч тонн металу.

        Про це повідомляють російські ЗМІ.

        За їхніми даними, судно йшло під прапором Тувалу. Одразу після заходу в порт корабель був перехоплений співробітниками італійської Фінансової гвардії. Підставою для арешту стали санкції Європейського Союзу, що діють проти Росії.

        Реклама
        Реклама

        Російські медіа стверджують, що під час перевірки капітан судна нібито перешкоджав розгляду справи та вводив перевіряльників в оману своїми поясненнями. У зв’язку з цим італійська прокуратура ухвалила рішення про вилучення всього вантажу до завершення перевірки.

        Також зазначається, що судно прибуло до Італії після заходу в порт Новоросійськ, а вантаж металу міг бути предметом розслідування щодо можливого порушення санкційного режиму ЄС.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини