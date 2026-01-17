Оля Полякова похизувалася фігурою у стилі ню у день свого 47-річчя

Українська співачка Оля Полякова у день свого 47-го дня народження виклала серію пікантних фото у стилі ню, чим здивувала прихильників. Артистка показала кадри, зроблені з різницею у десять років, натякаючи, що її фігура майже не змінилася.

У своєму дописі в Instagram Оля Полякова опублікувала фотографії 2006, 2016 та 2026 років, супроводивши їх емоційним текстом про вдячність життю, здоров’ю та можливість бути живою в Україні під час війни.

Співачка наголосила, що за роки випробувань люди часто перестають помічати маленькі радощі, однак саме вдячність, за її словами, є шляхом до щастя. Водночас артистка відверто подякувала своєму тілу та душі за силу, витривалість, енергію і жіночність.

Окремо Полякова подякувала родині, близьким людям і шанувальникам за підтримку, зазначивши, що має сім’ю, роботу і своє життя. Наприкінці допису артистка привітала себе з днем народження і зізналася у любові до світу та до себе.