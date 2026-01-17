Україна перед Олімпіадою-2026 запровадила санкції проти російських спортивних пропагандистів

Президент України Володимир Зеленський 17 січня підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти трьох фізичних і двох юридичних осіб, пов’язаних із російською спортивною пропагандою.

Як повідомили в Офісі президента України, до санкційного списку потрапив російський боксер і боєць, який публічно підтримує збройну агресію Росії проти України та схвалює дії окупантів. Також санкції запроваджено проти Паралімпійського комітету Росії та його президента, а також Федерації комп’ютерного спорту Росії та її президента.

В Офісі президента зазначили, що ці структури та особи використовують спортивні майданчики для поширення антиукраїнських наративів і російської пропаганди, намагаючись виправдати воєнні злочини та окупацію українських територій.

Запровадження санкцій, зокрема напередодні зимових Олімпійських ігор 2026 року, має на меті нагадати міжнародній спільноті, що спорт не може бути поза політикою. Підсанкційні особи відкрито підтримують агресію, воєнні злочини та окупацію, чим, за оцінкою української сторони, руйнують принципи й цінності олімпійського руху.

У своєму зверненні Володимир Зеленський наголосив, що вже погодив наступні санкційні кроки, рішення щодо яких буде ухвалено найближчим часом. За його словами, тиск на Росію має зберігатися, а Україна й надалі працюватиме над синхронізацією власних санкційних рішень із санкційними списками міжнародних партнерів.